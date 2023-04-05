Видео ⟩ Зеленский приехал в Польшу и встретился с президентом

Во время визита предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Президент Украины выступит с речью в историческом центре столицы Польши.

Видео: Владимир Зеленский прибыл в Польшу

🇺🇦🇵🇱Volodymyr #Zelensky has already met with Andrzej Duda in #Warsaw.



The President and First Lady arrived at the Royal Castle



📹: FB Page of the President’s Office pic.twitter.com/YlJ6yLbCba — KyivPost (@KyivPost) April 5, 2023

С начала полномасштабной войны в Украине Зеленский отправляется в иностранные визиты редко и посещал только некоторые столицы: Вашингтон, Лондон, Париж и Брюссель.

BREAKING:



Zelensky has just started his 3rd official state visit abroad since the Russian invasion.



He is meeting with President Andrzej Duda in Warsaw.



They will discuss how Poland can best support Ukraine’s spring offensive against Russia.



🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/pOoLbQAIAV — Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2023

Это первый официальный визит Зеленского в Варшаву с начала войны, ранее Зеленский в Польше бывал только транзитом.