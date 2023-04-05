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Видео ⟩ Зеленский приехал в Польшу и встретился с президентом

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Первая леди Украины Елена Зеленская, президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и первая леди Польши Агата Дуда.
Первая леди Украины Елена Зеленская, президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и первая леди Польши Агата Дуда. Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, с официальным визитом посетил Варшаву, сообщил советник по иностранным делам президента Польши Марцин Пшидач.

Во время визита предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Президент Украины выступит с речью в историческом центре столицы Польши.

Видео: Владимир Зеленский прибыл в Польшу

С начала полномасштабной войны в Украине Зеленский отправляется в иностранные визиты редко и посещал только некоторые столицы: Вашингтон, Лондон, Париж и Брюссель.

Это первый официальный визит Зеленского в Варшаву с начала войны, ранее Зеленский в Польше бывал только транзитом.

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