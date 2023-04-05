Минобороны рассказало, где будут проходить службу первые призывники

Первый призыв приступит к службе с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной. В этом году планируется призвать 300 молодых людей.

Во время второго призыва гражданам Латвии первоначально будет предложено присоединиться добровольно. Но при наличии необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано в армию. Призывникам будут направлены решения о призыве в СГО на электронный адрес или декларированный адрес проживания, либо оно будет доставлено лично. Ранее сообщалось, что в следующем году могут принять 600 молодых людей.

Добровольная заявка на первый призыв в СГО продлится до 15 мая. Можно позвонить по телефону 67072793, написать на электронную почту vad@klustikaravirs.lv или обратиться в Центр рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил (НВС) на улице Крустабазницас 9 в Риге.

В Минобороны заявили, что 300 зачисленных молодых людей будут направлены на службу в механизированную пехотную бригаду мухопутных войск. Бригада дислоцируется на базе в Адажи.

Призывники будут жить в недавно построенных казармах, питаться в крупнейшей военной столовой в странах Балтии, тренироваться на полигоне в Адажи и, возможно, в других местах Латвии.

Хотя изначально законом было предусмотрено, что состояние здоровья призывников будут оценивать семейные врачи, в итоге было решено, что обследовать молодых людей будут армейские структуры.

В прошлом году в Минобороны сообщили агентству LETA, что к воинской службе не будут допущены лица с хроническими проблемами со здоровьем, такими как серьезные инфекционные заболевания или ограниченная подвижность.