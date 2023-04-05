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Билл Клинтон сожалеет, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия

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Билл Клинтон
Билл Клинтон Фото: Bebeto Matthews / AP/Scanpix

В интервью ирландскому телеканалу RTE бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своей роли в процессе, который привел к отказу Украины от ядерного оружия в 1994 году.

Россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев сохранил свои ядерные средства сдерживания, признал бывший президент США в интервью, которое вышло во вторник, 4 апреля.

"Чувствую личную вовлеченность, потому что я заставил их (украинские власти. - Ред.) согласиться отказаться от их ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины все еще было ее оружие", - сказал Клинтон.

В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение о вывозе ядерного оружия с территории Украины с тогдашними президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком.

"Я знал, что президент Путин не поддерживает соглашение, заключенное президентом Ельциным, никогда не вмешиваться в территориальную целостность Украины - соглашение, которое тот заключил, потому что хотел, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия", - отметил Клинтон.

Украина "боялась отказаться от него (ядерного оружия), потому что думали, что это единственное, что защищает их от экспансионистской России".

"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил договор и первым делом захватил Крым. И я чувствую себя ужасно, потому что Украина - очень важная страна", - признался бывший американский лидер.

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