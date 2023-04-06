Роды под бомбами: истории пациенток и врачей роддома №3 в Мариуполе

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"Я ненавижу политику! Но не людей"

Почти все, кто говорил с Би-би-си для этой статьи, уехали из Мариуполя. Вернулся только один человек. Все они говорят о больнице №3 и вспоминают ее историю по-разному - в зависимости от того, когда и как они покинули город и с чем столкнулись после отъезда. Для одних война - это боль прошлого, которое они стараются стереть из памяти. Для других война стала повседневностью, в которой они пытаются выжить.

Елена Крамина с семьей уехала через самопровозглашенную ДНР и Россию в Финляндию. Возвращаться они не собираются - ни друзей, ни работы в Мариуполе у них не осталось. "А на украинских территориях мы боялись снова попасть под обстрелы и, конечно, боялись мобилизации. Я люблю Украину, но не настолько, чтобы лишать своих детей отца. Наверное, мы не патриоты…" - говорит беженка.

Оставшихся в России родственников и друзей Елена по-прежнему называет родственниками и друзьями. "Я ненавижу эту войну! Я ненавижу политику! Но не людей. Но я против "русского мира" и, как бы там ни было, это Россия - страна-агрессор. И за всем этим стоит политика, власть и деньги. А страдают обычные люди".