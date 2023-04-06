Видео ⟩ Трагедия в Марупе: бегство водителя от полиции закончилось аварией

Полиция занималась контролем дорожного движения в Марупском крае. Был замечен автомобиль Audi A6, который ехал по встречной полосе и превышал разрешенную скорость примерно на 20 километров в час.

Экипаж полиции потребовал, чтобы водитель остановился. Выполняя указания полиции, водитель Audi A6 1978 г. рожд. снизил скорость и почти остановился, а затем снова набрал скорость и на ближайшем повороте на ул. Рожу не справился с управлением транспортным средством, в результате чего произошло лобовое столкновение со встречным Audi A6 Avant, водитель которого погиб на месте.

Водитель Audi A6 с различными травмами доставлен в медучреждение. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследование, в том числе выясняет, находился ли водитель Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция сообщает, что ДТП произошло в 22:35 у дома № 23 по улице Рожу. Люди, живущие по соседству, услышали страшный шум от удара и бросились смотреть, что произошло.

Янис, который слышал звук аварии, говорит, что это был довольно неприятный звук. По его словам, один водитель выбрался из машины, а другой застрял в автомобиле. На место ДТП прибыли спасатели, которые передали пострадавшего в ДТП человека медикам. Выбравшегося задержала полиция. По словам Яниса, он кричал от боли, а позднее, кажется, потерял сознание. Однако, по словам очевидца, больше пострадал, вероятно, человек, в машину которого врезался нарушитель.

По мнению Яниса, было очевидно, что пытавшийся скрыться водитель был пьян. На задних сиденьях автомобиля находилось несколько бутылок из-под алкогольных напитков.

Полиция просит откликнуться свидетелей

Госполиция сообщает, что точные обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках уголовного процесса, а также что разыскиваются очевидцы ДТП. В полиции призывают всех, кто может предоставить какую-либо информацию о произошедшем, звонить по телефонам 672 198 37, 299 710 69 или 110.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)