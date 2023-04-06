Видео ⟩ Три парашютиста спрыгнули с бизнес-центра в Вильнюсе, никого не предупредив

Здание принадлежит эстонской инвестиционной компании Capital Mill. Его руководитель Живиле Крикщюниене сообщила, что прыжок был осуществлен самовольно, никто не был проинформирован об этом и не давал своего согласия.

"О случившемся мы сообщили в полицию, в данный момент идет расследование. Оценив обстоятельства произошедшего, мы со своей стороны проведем все необходимые мероприятия, чтобы подобные инциденты в дальнейшем не повторились", - сообщила руководитель компании.

Представители полиции Литвы рассказали агентству BNS, что было получено сообщение о видео, на котором зафиксировано приземление парашютистов, но более подробной информации о происшествии у них нет и самоуправление Вильнюса об этих прыжках также не было информировано.

Здание является частной собственностью, и самоуправление не согласовывает такие прыжки с частных зданий.