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"Происходит противоположное": президент Литвы о ядерных угрозах России

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Ядерное оружие на военном параде в Москве. Иллюстративное фото.
Ядерное оружие на военном параде в Москве. Иллюстративное фото. Фото: Naletova Elena/Shutterstock

Реагируя на планы России разместить ядерное оружие в Беларуси, союзники НАТО должны уделить большее внимание восточному флангу альянса, сообщил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа.

"Увы, Россия в последнее время пытается реализовать свои угрозы, и поэтому это становится дополнительным и очень важным аргументом, чтобы мы со своими партнерами в НАТО говорили о необходимости привлечь еще большее внимание к восточному флангу НАТО", - сказал Науседа журналистам.

По его мнению, предположения о том, что из-за войны Россия отодвинула свои ресурсы от границ НАТО, необоснованны.

"Это очень неправильная оценка ситуации", - сказал Науседа, признавая, что, по его мнению, "происходит ровно наоборот".

Литва также должна выполнять свою домашнюю работу для усиления своих военных способностей, подчеркнул Науседа.

Россия обещала в Беларуси разместить тактическое ядерное оружие. Должностные лица Литвы сообщают, что ядерное оснащение находится в Калининградской области.

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