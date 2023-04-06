"Происходит противоположное": президент Литвы о ядерных угрозах России

"Увы, Россия в последнее время пытается реализовать свои угрозы, и поэтому это становится дополнительным и очень важным аргументом, чтобы мы со своими партнерами в НАТО говорили о необходимости привлечь еще большее внимание к восточному флангу НАТО", - сказал Науседа журналистам.

По его мнению, предположения о том, что из-за войны Россия отодвинула свои ресурсы от границ НАТО, необоснованны.

"Это очень неправильная оценка ситуации", - сказал Науседа, признавая, что, по его мнению, "происходит ровно наоборот".

Литва также должна выполнять свою домашнюю работу для усиления своих военных способностей, подчеркнул Науседа.

Россия обещала в Беларуси разместить тактическое ядерное оружие. Должностные лица Литвы сообщают, что ядерное оснащение находится в Калининградской области.