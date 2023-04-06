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Видео ⟩ Путин на аккредитации послов других стран пережил неловкие моменты

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео. Иллюстративное фото.
Кадр из видео. Иллюстративное фото. Фото: Ekrānšāviņš

Президент России Владимир Путин в среду аккредитовал в Кремле нескольких иностранных послов. После приветствия Путин надеялся услышать аплодисменты, но вместо этого в зале наступила полная тишина, и послы не удостоили Путина аплодисментами.

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После неловкого молчания и неоднократных усилий Путина послам указать, что речь закончилась и время аплодировать, хозяин Кремля, пытаясь скрыть смущение, повернулся и покинул зал.

В общей сложности в аккредитации приняли участие послы 17 стран, которые, по-видимому, договорились так отреагировать на речь Путина.

Путин также не упустил возможность в лишний раз обвинить США в войне в Украине.

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