Видео ⟩ Путин на аккредитации послов других стран пережил неловкие моменты

Президент России Владимир Путин в среду аккредитовал в Кремле нескольких иностранных послов. После приветствия Путин надеялся услышать аплодисменты, но вместо этого в зале наступила полная тишина, и послы не удостоили Путина аплодисментами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
После неловкого молчания и неоднократных усилий Путина послам указать, что речь закончилась и время аплодировать, хозяин Кремля, пытаясь скрыть смущение, повернулся и покинул зал.
No one applauded Putin after he finished his speech at the ceremony of ambassadors presenting their credentials in the Kremlin.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2023
Putin waited for applause as he finished talking but none came. pic.twitter.com/SJRMLmcZRd
В общей сложности в аккредитации приняли участие послы 17 стран, которые, по-видимому, договорились так отреагировать на речь Путина.
Путин также не упустил возможность в лишний раз обвинить США в войне в Украине.
Ключевые слова