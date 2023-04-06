Видео ⟩ Путин на аккредитации послов других стран пережил неловкие моменты

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После неловкого молчания и неоднократных усилий Путина послам указать, что речь закончилась и время аплодировать, хозяин Кремля, пытаясь скрыть смущение, повернулся и покинул зал.

No one applauded Putin after he finished his speech at the ceremony of ambassadors presenting their credentials in the Kremlin.



Putin waited for applause as he finished talking but none came. pic.twitter.com/SJRMLmcZRd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2023

В общей сложности в аккредитации приняли участие послы 17 стран, которые, по-видимому, договорились так отреагировать на речь Путина.