Рубль упал до уровня апреля 2022 года. В чем причина?

До войны в такой ситуации на рубль влияли и другие факторы, например, активность на рынке иностранцев. Но сейчас на курс рубля другие факторы почти не влияют, а объемы торгов небольшие.

"Сейчас именно тот самый момент, когда маленькие потоки, небольшие операции оказывают влияние на курс и могут играть более важную роль", - говорит Софья Донец.

Выход Shell из "Сахалина-2" и другие факторы

Агентство Блумберг связало падение курса рубля с выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2".

Об этом стало известно на этой неделе. Британская компания никак не могла покинуть проект - для ее ухода нужно было личное разрешение Владимира Путина. "Коммерсант" сообщил, что компания его получила благодаря личной просьбе главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

По данным издания, "Новатэк" должен выплатить Shell почти 95 млрд рублей за ее долю в проекте. Компания может также получить и часть дивидендов.

Судя по всему, это и стало тем самым "маленьким потоком", повлиявшим на рубль.

"По мнению рынка, сейчас покупалась валюта под сделку с Shell, которой разрешили выйти из сахалинских проектов", - отмечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Будет ли снова крепкий рубль?

Фундаментальных оснований ожидать сохранения курса рубля на текущем уровне нет, считает Софья Донец.