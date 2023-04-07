В соцсети утекли секретные документы о подготовке к контрнаступлению Украины

В Twitter и Telegram утекли секретные военные документы, в которых детально изложены планы США и НАТО о подготовке армии Украины к ожидаемому контрнаступлению, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме.
Пентагон начал расследование, чтобы выяснить, кто может быть виновен в утечке этих документов.
Военные аналитики сообщили NYT, что отдельные части документов изменены, в результате чего было увеличено подсчитанное американцами число погибших украинских военнослужащих и занижено число погибших российских солдат. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.
NYT отмечает, что представители администрации президента США Джо Байдена пытались добиться удаления этих документов из соцсетей, но к вечеру четверга добиться этого так и не удалось.
"Мы знаем о сообщениях в соцсетях. Министерство [обороны] рассматривает этот вопрос", - сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
NYT сообщает, что в этих документах нет конкретных планов боевых действий о том, как, когда и где Украина собирается начать наступление, однако в них есть, например, информации о нуждах армии Украины на 1 марта.
"Для опытного российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, несомненно, содержат много интересных сообщений. В документах упомянуты, например, расходы на боеприпасы HIMARS. Пентагон публично не сообщал, как быстро силы Украины расходуют боеприпасы HIMARS, но эти документы это подтверждают", - отмечает газета.
В одном из слайдов этих документов сказано, что на войне погибли 16 - 17,5 тысяч российских солдат, тогда как Украина потеряла 71,5 тысяч военнослужащих. Согласно подсчетам Пентагона, Россия понесла куда более значительные потери.
Аналитики сообщили NYT, что часть этих документов выглядит реальной и может дать России ценную информацию о поставках оружия и графиках вооруженных сил, размер созданных украинских подразделений и других военных деталях.
Издание сообщает, что в документе под грифом "совершенно секретно" есть информация о "состоянии конфликта на 1 марта".
В свою очередь в другом документе содержится информация о подразделениях, технике и времени учений подразделений украинской армии с января по апрель.
"Документ содержит короткую информацию о 12 боевых бригадах, которые формируются в данный момент; девять из них, очевидно, обучают и посылают в США и другие страны НАТО. Из девяти этих бригад, согласно документам, шесть будут готовы к 31 марта, а остальные - к 30 апреля. По подсчетам аналитиков, в украинской бригаде - от четырех до пяти тысяч солдат", - сообщает газета.
В документе сказано, что общее количество техники, необходимое для девяти бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.
"Эта утечка - первый прорыв российской разведки, который стал известен обществу с начала войны", - резюмирует NYT.
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