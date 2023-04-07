В соцсети утекли секретные документы о подготовке к контрнаступлению Украины

В одном из слайдов этих документов сказано, что на войне погибли 16 - 17,5 тысяч российских солдат, тогда как Украина потеряла 71,5 тысяч военнослужащих. Согласно подсчетам Пентагона, Россия понесла куда более значительные потери.

Аналитики сообщили NYT, что часть этих документов выглядит реальной и может дать России ценную информацию о поставках оружия и графиках вооруженных сил, размер созданных украинских подразделений и других военных деталях.

Издание сообщает, что в документе под грифом "совершенно секретно" есть информация о "состоянии конфликта на 1 марта".

В свою очередь в другом документе содержится информация о подразделениях, технике и времени учений подразделений украинской армии с января по апрель.

"Документ содержит короткую информацию о 12 боевых бригадах, которые формируются в данный момент; девять из них, очевидно, обучают и посылают в США и другие страны НАТО. Из девяти этих бригад, согласно документам, шесть будут готовы к 31 марта, а остальные - к 30 апреля. По подсчетам аналитиков, в украинской бригаде - от четырех до пяти тысяч солдат", - сообщает газета.

В документе сказано, что общее количество техники, необходимое для девяти бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка - первый прорыв российской разведки, который стал известен обществу с начала войны", - резюмирует NYT.