"Информация о том, где, когда и как та или иная активность начнется (..) зарезервирована для небольшого круга лиц", - сказал Данилов, подчеркивая, что эти планы тщательно защищены.

Он отметил, что уведомления о планируемой атаке могут быть и недостоверными.

"Когда начнется какая-то конкретная военная деятельность, конкретные военные операции - это информация, доступная очень ограниченному числу людей", - сказал в интервью Данилов.

Украинцы поймут, когда все начнется, добавил он.

Данилов дал намек, что планирование крупномасштабного нападения уже закончено.

"Держите это в уме", - сказал он.

В распоряжении украинской армии теперь есть более тяжелое оружие и танки с Pапада, и ожидается, что Украина в ближайшем будущем начнет весеннюю атаку.

Одно из предположений состоит в том, что украинские солдаты могут отправиться в Мелитополь, чтобы расколотить российские силы. Однако российская армия в последнее время значительно расширила свои оборонительные позиции, чтобы отбить предстоящую атаку.