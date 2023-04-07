Израиль в ответ на обстрелы нанес по сектору Газа и югу Ливана авиаудары

По данным AFP, взрывы были слышны недалеко от города Тир на юге Ливана, а также в секторе Газа. Источник в органах безопасности Ливана сообщил агентству dpa, что произошли по меньшей мере три взрыва после того, как израильские самолеты нанесли удар по сельскохозяйственному полю на окраине лагеря для палестинских беженцев в районе Тира.

Армия обороны Израиля "не позволит террористической организации ХАМАС действовать из Ливана и считает это государство ответственным за любой направленный огонь с его территории", говорится в заявлении.

Миротворческая миссия ООН призвала прекратить нападения

Миротворческая миссия ООН UNIFIL заявила, что Израиль и Ливан не хотят войны после авиаударов. "Обе стороны заявили, что не хотят войны", - подчеркнули в UNIFIL. В миротворческой миссии ООН указали, что находятся в контакте с обоими государствами, и призвали всех участников прекратить нападения. "Произошедшее накануне опасно и чревато серьезной эскалацией", - предостерегли в миссии.

Удары по Израилю