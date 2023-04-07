Лавров в Турции не исключил возможности переговоров по Украине

В свою очередь Турция выразила обеспокоенность тем, что интенсивность военных действий России против Украины может вырасти весной. Анкара продолжит усилия по продвижению переговоров, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, министр подчеркнул, что Турция привержена продлению соглашения, обеспечивающего безопасный вывоз зерна и других товаров из украинских портов. "Мы придаем большое значение продолжению действия соглашения… не только для экспорта зерна и удобрений из России и Украины, но и для прекращения мирового продовольственного кризиса", - приводит слова Чавушоглу агентство Reuters. "Мы также согласны с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Необходимо решить вопросы для дальнейшего продления зерновой сделки", - сказал он.

Условия зерновой сделки

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта сообщил, что сделка продлена на 120 дней.