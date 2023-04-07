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Бывшие ученики сердечно поздравили учительницу. Ей исполнилось 102 года

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

Выпускники 1951 года 11-й средней школы Андрея Пумпурса регулярно навещает свою учительницу Валию Розите, которая недавно отпраздновала свое 102-летие, сообщает передача 4. studija.

Валия Розите преподавала детям латышский язык и литературу.

Ученики вспоминают, что Розите пришла к ним учительницей, когда дети учились в 4-м классе. "С 4-го класса мы с ней регулярно встречаемся!" - подтверждают ученики Розите, которые сами уже в почтенном возрасте. В разные годы встречи проводились как в кафе, так и в саду учительницы Розите.

Дамы считают, что они регулярно собираются благодаря дружному классу и личности учителя. Ученики запомнили на всю жизнь то, чему их учила учительница.

Подробнее - в сюжете!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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