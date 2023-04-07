Бывшие ученики сердечно поздравили учительницу. Ей исполнилось 102 года

Ученики вспоминают, что Розите пришла к ним учительницей, когда дети учились в 4-м классе. "С 4-го класса мы с ней регулярно встречаемся!" - подтверждают ученики Розите, которые сами уже в почтенном возрасте. В разные годы встречи проводились как в кафе, так и в саду учительницы Розите.