Видео ⟩ Украинская армия сбила российский Су-25 в Донецкой области

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения штурмовика. Судя по данному видео, пилот мог катапультироваться.

Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик, предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.