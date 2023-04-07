Видео ⟩ Украинская армия сбила российский Су-25 в Донецкой области

Украинские военные в пятницу, 7 апреля, в районе Марьинки сбили очередной российский пикирующий бомбардировщик Су-25, сообщает командование десантных войск Украины в Facebook, пишет Русская служба BBC.
Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения штурмовика. Судя по данному видео, пилот мог катапультироваться.
Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик, предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова