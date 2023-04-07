На "неудобном "перекрестке в Пурвциемсе автобус протаранил автомобиль

В четверг на хаотичном перекрестке улиц Иерикю и Стирну водители пытались проскользнуть во все щели, чтобы наконец выбраться из напряженного транспортного узла. Водитель общественного транспорта и мужчина за рулем Volkswagen не поделили дорогу и оказались с разбитыми транспортными средствами.

"Машины ехали по главной дороге одна за другой. Я просто ждал и ждал, пока не подъехал троллейбус, смотрю, в довольно медленном темпе. Если бы он затормозил хотя бы на полметра, я бы успел, но он ехал так, как ехал, и не тормозил вообще", - рассказывает водитель Volkswagen.

Однако у водителя легкового автомобиля сложилось впечатление, что работник Rīgas satiksme мог бы избежать столкновения. Водителю кажется, что тот не коснулся педали тормоза специально.

Так или иначе, водителю Volkswagen нужно было уступить дорогу общественному автобусу. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, составили протокол и постарались как можно скорее освободить перекресток. Водитель автобуса еще до приезда полиции припарковал транспортное средство на конечной троллейбусной остановке, которая находилась рядом с местом аварии. Местных же жителей, напротив, уже не удивляют аварии на "черной точке". По их мнению, здесь следует улучшить организацию движения.

Местный житель говорит, что рассматриваемый перекресток является одним из самых опасных, так как перейти пешеходный переход или нормально выехать невозможно. Он также предполагает, что водитель не уступил дорогу водителю общественного транспорта, из-за чего и произошло столкновение.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке