Журналист Аркадий Бабченко объявлен в России "иноагентом"

Тогда же ведомство включило в реестр иноагентов три организации: "Теплица социальных технологий", "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

Еще неделей ранее, 23 марта, Минюст внес в список иноагентов пять человек, в том числе правозащитника Павла Чикова, блогера Илью Варламова и самарскую активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунову).

В феврале список "иноагентов" пополнили в том числе журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

По новому закону это просто

С 1 декабря 2022 года в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Кроме того, 1 декабря Минюст опубликовал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие два с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: