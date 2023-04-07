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Фото ⟩ В Тель-Авиве в результате нападения ранены семь человек, один погиб

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В Тель-Авиве в результате нападения ранены шесть человек, один погиб
В Тель-Авиве в результате нападения ранены шесть человек, один погиб Фото: AP/Scanpix

В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу людей на набережной. Об этом сообщают The Jerusalem Post и Kan, пишет "Дождь".

Кроме того, два человека были ранены в результате стрельбы на набережной города.

JPost со ссылкой на медицинские службы пишет, что речь идет о двух нападениях, совершенных с разницей в несколько минут. По версии издания, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападавший был убит. Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция.

По предварительным данным, погиб один человек и еще семеро получили ранения.

Среди пострадавших - двое туристов-иностранцев, они получили легкие ранения.

Фото: AP/Scanpix

По информации The Times of Israel, оба нападения - со стрельбой и наездом автомобиля на людей - совершил один человек. Его застрелили сотрудники силовых структур, пишет издание со ссылкой на полицию. По другим данным, нападавший был нейтрализован.

Фото: AP/Scanpix

Haʼaretz сообщает, что речь идет об одном нападении. Очевидцы рассказали изданию, что автомобиль набрал скорость и въехал на ближайшую заправочную станцию. "Сразу после этого раздались выстрелы, после чего он повернулся направо и перевернулся", - сказал он. Управлявший автомобилем был застрелен гражданскими лицами.

В полиции называют произошедшее терактами, пишут израильские СМИ.

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