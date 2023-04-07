В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу людей на набережной. Об этом сообщают The Jerusalem Post и Kan, пишет "Дождь".
Фото ⟩ В Тель-Авиве в результате нападения ранены семь человек, один погиб
Кроме того, два человека были ранены в результате стрельбы на набережной города.
JPost со ссылкой на медицинские службы пишет, что речь идет о двух нападениях, совершенных с разницей в несколько минут. По версии издания, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападавший был убит. Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция.
По предварительным данным, погиб один человек и еще семеро получили ранения.
Среди пострадавших - двое туристов-иностранцев, они получили легкие ранения.
По информации The Times of Israel, оба нападения - со стрельбой и наездом автомобиля на людей - совершил один человек. Его застрелили сотрудники силовых структур, пишет издание со ссылкой на полицию. По другим данным, нападавший был нейтрализован.
Haʼaretz сообщает, что речь идет об одном нападении. Очевидцы рассказали изданию, что автомобиль набрал скорость и въехал на ближайшую заправочную станцию. "Сразу после этого раздались выстрелы, после чего он повернулся направо и перевернулся", - сказал он. Управлявший автомобилем был застрелен гражданскими лицами.
В полиции называют произошедшее терактами, пишут израильские СМИ.
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