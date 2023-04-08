До +18 градусов! Зафиксирована самая теплая погода с начала октября

Во второй половине Страстной пятницы (7 апреля) температура воздуха в центре Риги и в других местах юго-западной части Видземе достигала +17..+18 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.
В последний раз такая теплая погода в Латвии была полгода назад - в начале октября.
На большей части страны температура воздуха поднялась до +13..+16 градусов, а местами на побережье Курземе и южном берегу Рижского залива не превышала +8..+10 градусов.
По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, рекорд тепла на 7 апреля был зарегистрирован в 1961 году в Даугавпилсе - тогда температура составила +21,8 градуса.
Как сообщалось, суббота в Латвии также будет теплой, похолодание ожидается только на побережье. Синоптики прогнозируют, что на юге страны пройдут кратковременные дожди, а днем и вечером грозы возможны на юге Латгалии.
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