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До +18 градусов! Зафиксирована самая теплая погода с начала октября

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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во второй половине Страстной пятницы (7 апреля) температура воздуха в центре Риги и в других местах юго-западной части Видземе достигала +17..+18 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.

В последний раз такая теплая погода в Латвии была полгода назад - в начале октября.

На большей части страны температура воздуха поднялась до +13..+16 градусов, а местами на побережье Курземе и южном берегу Рижского залива не превышала +8..+10 градусов.

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, рекорд тепла на 7 апреля был зарегистрирован в 1961 году в Даугавпилсе - тогда температура составила +21,8 градуса.

Как сообщалось, суббота в Латвии также будет теплой, похолодание ожидается только на побережье. Синоптики прогнозируют, что на юге страны пройдут кратковременные дожди, а днем ​​и вечером грозы возможны на юге Латгалии.

Галерея: Весна

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