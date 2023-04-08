Видео ⟩ Бывшая жена требует алименты на ребенка от другого мужчины. Что делать?

Житель Бирзгале Юрис Думпис в отчаянии. У него просят алименты за дочь его бывшей жены. Мужчина подчеркивает, что не является биологическим отцом ребенка, хотя его имя и фамилия записаны в ее свидетельстве о рождении, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
О том, что он стал отцом, мужчина узнал из администрации Фонда гарантирования алиментов. Его бывшая жена родила дочь в 2019 году. По его словам, на тот момент она уже от него ушла, но официально брак расторгнут не был.
В ноябре прошлого года брак, продолжавшийся почти 10 лет, наконец был расторгнут, но тогда же его потрясло письмо Фонда гарантирования алиментов - жена требует выплат на четырехлетнюю девочку. И она имеет такое право, поскольку мужчина указан в свидетельстве о рождении ребенка как отец.
По словам мужчины, биологический отец ребенка отказался признать, отцовство, поэтому жена, не спрашивая, вписала в качестве отца Юриса.
Мужчина подчеркнул, что если бы он был отцом девочки, то сделал бы ради нее все возможное, но он не готов платить алименты на чужого ребенка. Его также смущает то, что в свидетельстве о рождении его вписали без его согласия.
Директор Департамента записей о рождении Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере поясняет: "Если женщина рожает ребенка и если женщина состоит в браке или ребенок родился не позднее, чем на 306-й день после прекращения брака, в качестве отца ребенка мы обязательно указываем супруга матери. Это такая императивная норма, мы не можем отклоняться. Вне зависимости от того, является ли он биологическим отцом, хочет им быть или нет. Это не имеет значения. У нас есть обязательное требование, чтобы муж матери был и отцом ребенка".
Юрис хочет, чтобы запись в свидетельстве о рождении ребенка, в которой он указан как отец, была аннулирована.
Как указала юрисконсульт Фонда гарантирования алиментов Синтия Лавска, в таких случаях необходимо подавать в суд иск об исключении записи об отцовстве и об оспаривании отцовства. При этом прекращается и обязательство по уплате алиментов.
Однако есть условие.
"Он должен воспользоваться этим правом в течение двух лет с момента, когда узнает, что ребенок не его, или, как в данном случае, вообще узнает, что юридически является отцом. Так что у него есть этот срок - два года с момента, когда он это выяснил", - подтвердила Саукума-Лаймере.
Юрист пояснила, что срок исковой давности истекает через два года, потому что приоритетом является защита интересов ребенка. Если отец в течение двух лет не подал в суд, то он взял на себя ответственность за этого ребенка, и ребенок имеет право получать от него алименты.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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