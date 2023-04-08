Видео ⟩ Бывшая жена требует алименты на ребенка от другого мужчины. Что делать?

О том, что он стал отцом, мужчина узнал из администрации Фонда гарантирования алиментов. Его бывшая жена родила дочь в 2019 году. По его словам, на тот момент она уже от него ушла, но официально брак расторгнут не был.

В ноябре прошлого года брак, продолжавшийся почти 10 лет, наконец был расторгнут, но тогда же его потрясло письмо Фонда гарантирования алиментов - жена требует выплат на четырехлетнюю девочку. И она имеет такое право, поскольку мужчина указан в свидетельстве о рождении ребенка как отец.

По словам мужчины, биологический отец ребенка отказался признать, отцовство, поэтому жена, не спрашивая, вписала в качестве отца Юриса.

Мужчина подчеркнул, что если бы он был отцом девочки, то сделал бы ради нее все возможное, но он не готов платить алименты на чужого ребенка. Его также смущает то, что в свидетельстве о рождении его вписали без его согласия.