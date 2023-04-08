В Латвии пробудились клещи: о чем следует помнить?

Также во время прогулки следует время от времени осматривать свою одежду, чтобы вовремя заметить ползающих по ней клещей, и тщательно проверять, нет ли клещей на одежде или теле, по возвращении с прогулки.

Если клещ присосался

Если клещ все же присосался, его следует как можно скорее удалить. Перед тем, как вытащить клеща, желательно продезинфицировать кожу вокруг места укуса спиртом. Для удаления клеща можно воспользоваться тонким пинцетом или специальным изогнутым медицинским пинцетом, или же петлей из нити. Уничтожить клеща следует, спустив в канализацию.

При удалении клеща специалисты SPKC рекомендуют не сдавливать его, не отрывать, не капать на него растворами.

У клещей вирус находится в основном в слюнных железах и слюне, но боррелии Лайма преимущественно локализуются в кишечном тракте клеща и при надавливании на клеща могут попасть в кровь человека. Если зараженного клеща вовремя заметить и правильно удалить, велика вероятность того, что боррелии вообще не попадут в организм человека. Через 30 дней после укуса клеща следует понаблюдать, не появилось ли характерное для болезни Лайма красное пятно с более светлым центром в месте укуса, в этом случае следует обратиться к семейному врачу, который назначит соответствующее лечение.