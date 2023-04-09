Передача: супруги президента ЛОК работали в компаниях, связанных с комитетом

Сферой бизнеса этих компаний являются общественное питание, аренда спортзалов, снабжение катков и туристические услуги. Долями капитала в некоторых компаниях также владеют супруга бывшего президента ЛОК Вилниса Балтыньша и дочь бывшего финансового директора Алдиса Аболиньша, сообщает LTV.

Инесе Тикмере (Целминя) стала совладелицей SIA SC Kafe, SIA Ice Ring, SIA Plus Fitness и SIA Rumba koģenerācija примерно в одно и то же время - в середине 2017 года. Ее работа в трех из упомянутых компаний также была остановлена примерно в один и тот же момент.

В интервью Sporta studija Тикмерс отрицает свое влияние на выбор этих частных коммерсантов. После интервью он назвал реакцию спортивного сообщества клеветнической кампанией, направленной против него самого и его семьи.

"Хочу уточнить, что моя бывшая супруга была совладелицей в пяти компаниях, однако ее доли в капитале четырех компаний были проданы еще несколько лет назад. Никаких убытков спортсменам и федерациям не причинялось, претензий от других коммерсантов или получателей услуг не предъявлялось", - сказал Тикмерс.

Помимо этой информации, Тикмерс просит Комиссию по этике ЛОК и аудитора комитета проверить информацию. Он выражает свое недоумение по поводу того, что несколько недель назад члены ЛОК могли задать все эти вопросы на заседании Генеральной ассамблеи организации, но это не было сделано.