Передача: супруги президента ЛОК работали в компаниях, связанных с комитетом

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Латвийская баскетбольная ассоциация (ЛБА) в эти выходные провели публичный и противоречивый обмен мнениями после того, как в интервью президента ЛОК Жоржа Тикмерса передаче Sporta studija на Латвийском телевидении появилась информация об участии бывших и нынешних членов его семьи в предприятиях, предоставляющих услуги олимпийским центрам.
Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отвергает подозрения о возможном конфликте интересов в связи с тем, что его бывшая и нынешняя супруги работают в ряде компаний, связанных с ЛОК. Он утверждает, что видит желание Латвийской баскетбольной ассоциации провести против него клеветническую кампанию в борьбе за влияние в ЛОК.
Редакция спортивных новостей LTV сообщила в субботу, 8 апреля, что несколько компаний, связанных с Тикмерсом, были долгосрочными поставщиками ЛОК и олимпийских центров под его эгидой. У каких-то это было в то время, когда Тикмерс был вице-президентом и генеральным секретарем ЛОК, а у нескольких - когда он уже стал президентом ЛОК.
LTV получила подтверждение информации о пяти компаниях - SIA SC Kafe, SIA Ice Ring, SIA Plus Fitness, SIA Express Travel и SIA Rumba koģenerācija, в которых совладелицами были или до сих пор являются бывшая жена Тикмерса Гита Дуцмане и его нынешняя супруга Инесе Целминя. В трех компаниях Целминя стала совладельцем вместо Дуцмане, когда Тикмерс развелся с ней.
Сферой бизнеса этих компаний являются общественное питание, аренда спортзалов, снабжение катков и туристические услуги. Долями капитала в некоторых компаниях также владеют супруга бывшего президента ЛОК Вилниса Балтыньша и дочь бывшего финансового директора Алдиса Аболиньша, сообщает LTV.
Инесе Тикмере (Целминя) стала совладелицей SIA SC Kafe, SIA Ice Ring, SIA Plus Fitness и SIA Rumba koģenerācija примерно в одно и то же время - в середине 2017 года. Ее работа в трех из упомянутых компаний также была остановлена примерно в один и тот же момент.
В интервью Sporta studija Тикмерс отрицает свое влияние на выбор этих частных коммерсантов. После интервью он назвал реакцию спортивного сообщества клеветнической кампанией, направленной против него самого и его семьи.
"Хочу уточнить, что моя бывшая супруга была совладелицей в пяти компаниях, однако ее доли в капитале четырех компаний были проданы еще несколько лет назад. Никаких убытков спортсменам и федерациям не причинялось, претензий от других коммерсантов или получателей услуг не предъявлялось", - сказал Тикмерс.
Помимо этой информации, Тикмерс просит Комиссию по этике ЛОК и аудитора комитета проверить информацию. Он выражает свое недоумение по поводу того, что несколько недель назад члены ЛОК могли задать все эти вопросы на заседании Генеральной ассамблеи организации, но это не было сделано.
"По моему мнению, не имея возможности получить мандат большинства членов на организацию переворота и мою отставку с поста президента ЛОК во время Генассамблеи, для достижения этой цели используется публичная клеветническая кампания", - подчеркивает Тикмерс.
Тикмерс также выражает сожаление, заявляя, что данная кампания организуется под руководством одной из ведущих федераций - ЛБА, что говорит о том, что реализуются интересы узкой группы, принося в жертву репутацию спортивной индустрии и олимпийского движения.
ЛБА в ответ на заявление Тикмерса подчеркнула, что публичные заявления президента ЛОК наносят ущерб репутации ЛБА. ЛБА призывает Тикмерса предоставить доказательства того, что ЛБА влияет на содержание общественного телевидения, чтобы организовать против него клеветническую кампанию. Также ЛБА призывает Комиссию по этике ЛОК и административные учреждения дать оценку как публичным заявлениям президента, так и фактам, упомянутым в публичном пространстве.
LTV также сообщает, что раскрытие такой информации, вероятно, является одним из средств противодействия руководства ЛОК желаемой смене власти в организации. Телевидение сообщает, что перед Генеральной ассамблеей в помещении ЛБА состоялась неформальная встреча, в которой приняли участие официальные лица крупнейших олимпийских федераций Латвии.
По имеющейся на портале Firmas.lv информации, SIA SC Kafe было основано в 2005 году и принадлежит Юрису Банковскису, Санте Пуче и Каспару Индриксонсу. Тикмере была среди владельцев с 2017 года по конец 2022-го. Компания ведет свою хозяйственную деятельность в Олимпийском спортивном центре.
Компания Ice Ring была основана в 2008 году, ее владельцами являются Зигмунд Бирзитис и Андрей Арайс. Инесе Целминя была одним из владельцев этого коммерческого предприятия с лета 2017 года до середины 2019-го.
SIA Plus Fitness было основано в 2014 году, его владельцами являются Ольга и Игорь Скляревичи и Зане Фелдмане. Целминя также стала совладельцем этой компании летом 2017 года, пробыв в этой должности до конца лета 2019 года.
Компания Rumba koģenerācija, основанная в 2009 году, была исключена из реестра в 2020 году. До закрытия компанией владели Дмитрий Красохин, Виктор Пилькевич, Максим Пикалев и Андрей Арайс. Целминя была в составе владельцев этой компании с середины 2017 года по конец лета 2019-го.
Гита Дуцмане покинула ряды компаний Ice Ring, SC Kafe и Plus Fitness менее чем за год до того, как в них появилась Целминя.
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