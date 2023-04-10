Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля: слабая Венера обещает непростое время. Что делать?

Середина апреля обещает быть непростой, но это не значит, что мы обречены на провал в любом деле. Астрологи DailyHoro рассказали, что нас ждет в предстоящие семь дней, а также дали советы, как преодолеть любые препятствия.
На этой неделе слабой станет энергетика Венеры. Планета перейдет в знак Близнецов, в котором она себя чувствует крайне неважно. Разумеется, это довольно сильно отразится на нашей жизни и на здоровье, но все трудности будут преодолимы. Самый главный совет на эту неделю -
занимайтесь лишь самыми важными делами и находите время для отдыха. Из-за слабой Венеры будет меньше внутренних сил на преодоление препятствий.
Овен
Зона комфорта бывает опасной, но на этой неделе Овнам стоит оставаться в ней почаще. Риски и авантюры могут привести к убыткам и разного рода проблемам, но если мудро выбирать время для активности, то можно остаться на плаву и даже преуспеть. В целом период с 10 по 16 апреля для Овнов сложно назвать однозначно плохим. Он будет наполнен разными событиями, которые могут иметь судьбоносное значение в будущем. Самое главное - не торопиться с решениями, осторожно взвешивая каждый свой шаг. Астрологи советуют людям данного знака меньше нервничать и не углубляться в самоанализ.
Телец
Тельцам, вполне вероятно, придется столкнуться с нападками со стороны неприятных людей, врагов. В работе и делах можно и даже нужно решать некоторые проблемы бок о бок с коллегами. В эти семь дней одна голова хорошо, а две лучше. Главное - чтобы между Тельцами и их партнерами или коллегами было безоговорочное доверие. С непроверенными людьми лучше не заключать сделки и не начинать совместные дела. Дома Тельцов могут ожидать приятные хлопоты, особенно в пятницу - в день благоприятного аспекта между Венерой и Сатурном.
Близнецы
Есть несколько вещей, которые разрушают жизненную энергию. Близнецам в период слабой Венеры необходимо сторониться этих вещей и быть предельно внимательными ко всему, что им говорят более мудрые люди. Важно в первую очередь разбираться с делами, в которых представители этого знака наиболее компетентны. Самое худшее, что может быть сейчас в отношениях с близкими, друзьями и второй половинкой - пустые обещания. Астрологи не советуют лгать и лицемерить ради собственной выгоды, так как это может очень негативно отразиться на карме и принести много проблем в обозримом будущем.
Рак
Ракам звезды и планеты советуют как можно скорее избавиться от цинизма и нигилизма. Нужно принять нормы морали и следовать им неотступно. Это не самое простое время для работы над собой и попыток стать лучше, но если Ракам удастся это сделать, то награда будет очень весомой. Можно отложить любые инициативы, попробовать расслабиться и отдохнуть, но если работа не ждет, не нужно откладывать ее в дальний ящик. Все деловые и личные обещания нужно выполнить в срок.
Лев
Львам на этой неделе астрологи настоятельно советуют заняться своим здоровьем и начать следить за самочувствием. Нужно больше двигаться и правильно питаться, добавить в рацион энергетически полезную еду, причем поскорее, так как неполадки с самочувствием могут начаться уже во вторник - в день ослабления Венеры. Астрологи советуют всегда помнить о том, что положительные перемены и новые полезные привычки нужны не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать себя. Это цель номер один.
Дева
У представителей каждого из знаков Зодиака есть негативные привычки. В период 10 по 16 апреля Девам нужно сделать над собой усилие, чтобы победить подобные привычки и стать лучше. Чем быстрее они это сделают, тем меньше проблем и неурядиц их ждет в будущем. Астрологи советуют также как можно реже обсуждать с посторонними свои дела - нужно держать их в тайне. В работе и делах по дому стоит попробовать отвлечься от мыслей о результате, чтобы погрузиться в сам процесс. Это будет лучше, так как Девы смогут получить удовольствие вне зависимости от исхода дела.
Весы
Если действия и поступки Весов будут продиктованы влиянием со стороны, то их результат будет удручающим. Важно делать только то, что хочется, а также делать всё так, как хочется самим Весам. В противном случае будут проблемы и недоработки. В связи с ослаблением Венеры, которое очень негативно повлияет на многие аспекты жизни этих людей, им стоит вспомнить о своих самых главных уязвимых точках. Это поможет допускать меньше ошибок. Если появится страх перед неизвестным, это к лучшему, ведь риски сейчас Весам точно ни к чему. Нужно прислушиваться к здравому смыслу.
Скорпион
Успех Скорпионов на этой неделе будет расти пропорционально приложенным усилиям, но проблема в том, что этих усилий все равно может быть недостаточно. Скорпионам нужно в первую очередь понять, а стоит ли овчинка выделки. Если перспективы туманны, то лучше отложить дела на потом либо вовсе отказаться от них. Из-за ослабления Венеры может пострадать биополе Скорпионов. При этом у представителей данного знака с сильной аурой с 10 по 16 апреля есть все шансы вытянуть счастливый билет.
Стрелец
Стрельцам нужна надежная защита от врагов. На этой неделе встречи с неприятными людьми могут стать нормой, но опасность будет заключаться не в этом. Главная проблема - последствия таких встреч. Нужно набраться терпения и сказать самим себе, что в этом нет ничего плохого, ведь люди бывают разными. Самая большая ошибка - пытаться их исправить. Научившись принимать окружающих такими, какие они есть, Стрельцы станут намного мудрее. Всем, кто постарается встать на защиту справедливости, Вселенная сулит массу приятных жизненных моментов.
Козерог
У Козерогов ожидается весьма непростая неделя, на которой может быть много стресса и проблем. В связи с этим астрологи советуют представителям этого знака Зодиака хорошо высыпаться, ведь сон - лучшее лекарство от проблем и переживаний. Козерогам стоит также избавиться от иллюзии необратимости происходящих вокруг событий. Мы можем оказывать влияние абсолютно на всё, просто далеко не всегда это влияние становится очевидным. Также астрологи советуют не мстить своим обидчикам и негативным людям вокруг. Их действия точно не останутся безнаказанными. Лучше сфокусироваться на себе.
Водолей
Водолеям на этой неделе эксперты советуют приобщиться к прекрасному - начать любоваться расцветающей природой, читать вдохновляющие книги и смотреть такие же фильмы. Нужно искать красоту и позитив во всем окружающем мире. Астрологи советуют Водолеям покорять умом то, что нельзя одолеть силой. В это время Водолеев могут ожидать приятные сюрпризы, особенно если они их ждут.
Рыбы
У Рыб может всё валиться из рук, срываться личные дела и проекты в работе. Если что-то не получается, это говорит лишь об одном: Рыбы используют неправильный подход. Возможно, нужно изменить свое отношение к происходящему, а уже потом обратить внимание на методы. Если что-то пойдет не так, нужно будет подключить свой рационализм. Ночные светила с 10 по 16 апреля будут взывать не к смелости, а к осторожности. Перед принятием каждого важного решения нужно взвешивать все "за" и "против".
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