Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля: слабая Венера обещает непростое время. Что делать?

Лев

Львам на этой неделе астрологи настоятельно советуют заняться своим здоровьем и начать следить за самочувствием. Нужно больше двигаться и правильно питаться, добавить в рацион энергетически полезную еду, причем поскорее, так как неполадки с самочувствием могут начаться уже во вторник - в день ослабления Венеры. Астрологи советуют всегда помнить о том, что положительные перемены и новые полезные привычки нужны не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать себя. Это цель номер один.

Дева

У представителей каждого из знаков Зодиака есть негативные привычки. В период 10 по 16 апреля Девам нужно сделать над собой усилие, чтобы победить подобные привычки и стать лучше. Чем быстрее они это сделают, тем меньше проблем и неурядиц их ждет в будущем. Астрологи советуют также как можно реже обсуждать с посторонними свои дела - нужно держать их в тайне. В работе и делах по дому стоит попробовать отвлечься от мыслей о результате, чтобы погрузиться в сам процесс. Это будет лучше, так как Девы смогут получить удовольствие вне зависимости от исхода дела.

Весы