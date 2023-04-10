В РФ музыкантов приговорили к 19 годам за поджог здания в знак протеста против войны

Как отмечает антивоенная инициатива "Зона солидарности", на сегодняшний день это самый жестокий приговор за поджог в знак протеста против войны в Украине.

"Возможно, такое необоснованно жестокое обвинение связано с тем, что фигуранты дела из условно лояльной власти среды: Алексей Нуриев - сотрудник МЧС, а Роман Насрыев работал водителем во вневедомственной охране, относящейся к Росгвардии", - сообщала "Зона солидарности" накануне приговора.

Музыкантов признали виновными по статьям о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и прохождении обучения для террористической деятельности.

Согласно приговору, Нуриев и Насрыев должны будут провести четыре года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Суд полностью удовлетворил просьбу стороны обвинения.

По версии следствия, в октябре 2022 года Нуриев и Насрыев бросили коктейли Молотова в окно здания администрации города Бакал, где также находится военно-учетный стол. В результате загорелся только линолеум в одном из помещений. Возгорание потушила сторож.

Музыкантов задержали через несколько часов после поджога и вскоре отправили в следственный изолятор, пишет "ОВД-Инфо". Изначально Нуриеву и Насрыеву вменяли статью об умышленном уничтожении и повреждении имущества, но затем дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

Обвиняемые не отрицали факт поджога. В частности, Насрыев говорил, что совершил эту акцию в знак протеста из-за объявленной в России мобилизации и войны в Украине. При этом фигуранты отвергли обвинения по статьям о терроризме.