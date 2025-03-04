Экс-министр рассказал, на кого должна полагаться Латвия в области обороны

По его мнению, латвийским политикам следует в первую очередь ориентироваться на сотрудничество в Европе, так как сейчас трудно поверить, что новая администрация президента США будет неукоснительно соблюдать 5-ю статью договора НАТО.

В то же время эксперт подчеркнул, что впадать в панику не стоит, так как немедленных драматических изменений не произойдет, но необходимо тщательно работать над укреплением безопасности.

"Это, возможно, последний шанс для Западной Европы, особенно Германии, не только помочь Украине, но и, наконец, серьезно заняться вопросами безопасности", - написал экс-министр в социальных сетях.

Пабрикс также отметил, что прекращение помощи Украине означает, что у Трампа никогда не было планов по достижению справедливого мира, а его целью является восстановление сотрудничества с Россией.

В интервью радио он сравнил ситуацию с тем, как если бы жертве насилия предложили выйти замуж за насильника.

По мнению эксперта, Трамп явно рассчитывает на некую дружбу с Россией, однако Пабрикс не думает, что это возможно, если США вступят в открытый конфликт с Китаем. В настоящее время Россия радуется происходящему, так как ей ничего не нужно делать - США делают все за нее, отметил Пабрикс.

По его оценке, решение Трампа о приостановке военной помощи Украине не остановит боевые действия немедленно, так как у Украины пока есть определенные военные возможности. Однако важным вопросом остается, прекратят ли США предоставлять Украине разведданные.

Как сообщалось ранее, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев с целью вынудить его согласиться на мирные переговоры с Россией.

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