Трамп вводит пошлины для Канады и Мексики, повышает тарифы для Китая

Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики еще в начале февраля, но отложил их введение на месяц. Он обвинил обе соседние страны в том, что они не останавливают нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков в США.

В понедельник, 3 марта, Трамп заявил журналистам, что у Канады и Мексики "не осталось возможности" избежать этих тарифов. После этого заявления фондовые рынки США продемонстрировали падение котировок.

Белый дом в понедельник также объявил, что Трамп подписал указ о повышении таможенных пошлин на импорт из Китая с 10% до 20%.

Введение этих тарифов, особенно в отношении Канады и Мексики, негативно скажется на цепочках поставок в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и производство строительных материалов, создавая риск роста потребительских цен.

Это может усложнить усилия Трампа выполнить свои предвыборные обещания по снижению расходов для домохозяйств.

Канада объявила о ответных мерах