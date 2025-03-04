Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что во вторник, 4 марта, вступят в силу 25% таможенные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также объявил о повышении тарифов на импорт из Китая.
Трамп вводит пошлины для Канады и Мексики, повышает тарифы для Китая
Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики еще в начале февраля, но отложил их введение на месяц. Он обвинил обе соседние страны в том, что они не останавливают нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков в США.
В понедельник, 3 марта, Трамп заявил журналистам, что у Канады и Мексики "не осталось возможности" избежать этих тарифов. После этого заявления фондовые рынки США продемонстрировали падение котировок.
Белый дом в понедельник также объявил, что Трамп подписал указ о повышении таможенных пошлин на импорт из Китая с 10% до 20%.
Введение этих тарифов, особенно в отношении Канады и Мексики, негативно скажется на цепочках поставок в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и производство строительных материалов, создавая риск роста потребительских цен.
Это может усложнить усилия Трампа выполнить свои предвыборные обещания по снижению расходов для домохозяйств.
Канада объявила о ответных мерах
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что эти тарифы создают "экзистенциальную угрозу" для страны, ставя под угрозу тысячи рабочих мест.
Как подчеркнул в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Канада с вторника введет таможенные пошлины на импорт из США в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт из Канады.
Он добавил, что "нет никакого оправдания" действиям Вашингтона.
"Канада не позволит этому необоснованному решению остаться без ответа", - заявил Трюдо.
"Наши тарифы останутся в силе, пока США не отменят свои торговые меры. Если американские тарифы сохранятся, мы вместе с провинциями и территориями рассмотрим дополнительные нетарифные меры", - отметил премьер.
Он призвал администрацию США пересмотреть свое решение о тарифах и подчеркнул, что Канада "решительно" защищает свою экономику, рабочие места и трудящихся.
"Тарифы разрушат невероятно успешные торговые отношения. Они нарушат именно то торговое соглашение, которое президент Трамп сам же обсуждал в ходе своего предыдущего срока", - заявил Трюдо.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!