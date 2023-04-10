ISW: Россия использует религию в качестве оружия

Российские власти продолжают использовать религию в качестве оружия в попытке дискредитировать Украину на международной арене и проводят информационные операции на почве религии для достижения военных целей, несмотря на то что сами грубо нарушают религиозные свободы на оккупированных территориях Украины, пишут эксперты.

"Россия может использовать предстоящую православную Пасху для того, чтобы отсрочить контрнаступление Украины, призывая к прекращению огня из уважения к православной религии,

хотя сама Россия не проявляет такого уважения к религии на оккупированных ею территориях", - пишет ISW.

Религиозные преследования, вероятно, являются частью продолжающейся кампании культурного геноцида и этнических чисток со стороны России, направленных на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины, считают эксперты.