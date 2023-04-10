Генерал США: ВСУ могут освободить Крым к концу лета

К концу августа текущего года украинские войска смогут освободить аннексированный Россией полуостров Крым при условии, что Запад предоставит Киеву высокоточное оружие большой дальности. Такое мнение высказал в понедельник, 10 апреля, бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DW.

"Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы подходящие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они (ВСУ. - Ред.) проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику. Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его возможного освобождения позже в текущем году", - указал Ходжес.

Ходжес назвал российское оружие своим ровесником

Отвечая на уточняющий вопрос DW, придерживается ли он своего более раннего прогноза, что ВСУ смогут дойти до Крыма уже летом, экс-командующий войсками США в Европе отметил: "Да, но к концу августа. Украина сможет освободить Крым, если, и я всегда делал эту оговорку, если мы предоставим им высокоточное оружие дальнего радиуса действия, которое им необходимо для этого, Да, безусловно, они смогут это сделать".