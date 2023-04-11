Пентагон: утечка секретных документов - серьезный риск для США

Другие документы включают информацию о внутренних дебатах в правительствах союзников США. Информация включала, например, обсуждение дебатов Южной Кореи о том, поставлять ли США артиллерийские снаряды для использования в Украине, пишет газета The New York Times.

Газета сообщила, что эти документы не содержат конкретных планов боевых действий о том, как, когда и где Украина намерена нанести удар, однако содержат, например, информацию о потребностях украинской армии на 1 марта.

Украина изменила некоторые военные планы в связи с предполагаемой утечкой, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно CNN, утечка побудила Пентагон принять меры по сокращению потока конфиденциальных документов, к которым обычно ежедневно имеют доступ сотни людей в правительстве.

Представитель Пентагона заявил, что Объединенный комитет начальников штабов США сейчас проверяет свои списки рассылки, чтобы узнать, кто получает секретные сообщения.

Многие из документов, циркулировавших в Интернете, были отмечены как подготовленные разведывательным отделом комитета J2 и, по-видимому, предназначались для брифингов.

Советник аппарата президента Украины Михаил Подоляк заявил, что утечка якобы секретных документов западных союзников - стандартная игра российских спецслужб.

"Цель "слива" данных очевидна: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, создать разногласия", - пояснил советник.

Он упомянул, что эти материалы представляют собой компиляцию данных из открытых источников, смешанных с выдуманными или реальными фрагментами перехваченной информации.

"Это стандартная игра российских спецслужб. Они берут открытые брифинги, добавляют фиктивные показания или отдельные элементы перехваченной информации и публикуют их в социальных сетях, легализуя "утечку"", - указал Подоляк.