Пентагон: утечка секретных документов - серьезный риск для США

Утечка секретных документов представляет очень серьезную угрозу для национальной безопасности США, заявил в понедельник, 10 апреля, Пентагон.
Документы включают оценки и засекреченные отчеты разведки, которые касаются не только Украины и России, но и анализа союзников США. Документы представляют "очень серьезную угрозу для национальной безопасности и могут распространять дезинформацию", заявил журналистам помощник министра обороны США Ллойда Остина Крис Мигер.
Он добавил, что ведется расследование, чтобы выяснить, как произошла утечка документов и каков был ее масштаб утечки. Мигер отказался сообщить, считает ли Пентагон документы подлинными, но добавил, что, похоже, некоторые из них были "изменены".
За последние несколько дней в социальных сетях появились десятки просочившихся документов, и постоянно появляются новые.
Официальные лица США сообщили Washington Post, что некоторые документы, по-видимому, были отредактированы, но многие из них соответствуют сообщениям CIP World Intelligence Review (Обзор мировой разведки ЦРУ), которые распространяются на высоких уровнях в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте.
Аналитики в сфере обороны говорят, что любая утечка внутренних секретных документов США может нанести ущерб и потенциально поставить в неловкое положение. Кроме того, эта утечка окажется ценной для Москвы, показав, насколько глубоко разведслужбы США проникли в части российского военного аппарата, сообщают американские СМИ.
Другие документы включают информацию о внутренних дебатах в правительствах союзников США. Информация включала, например, обсуждение дебатов Южной Кореи о том, поставлять ли США артиллерийские снаряды для использования в Украине, пишет газета The New York Times.
Газета сообщила, что эти документы не содержат конкретных планов боевых действий о том, как, когда и где Украина намерена нанести удар, однако содержат, например, информацию о потребностях украинской армии на 1 марта.
Украина изменила некоторые военные планы в связи с предполагаемой утечкой, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Согласно CNN, утечка побудила Пентагон принять меры по сокращению потока конфиденциальных документов, к которым обычно ежедневно имеют доступ сотни людей в правительстве.
Представитель Пентагона заявил, что Объединенный комитет начальников штабов США сейчас проверяет свои списки рассылки, чтобы узнать, кто получает секретные сообщения.
Многие из документов, циркулировавших в Интернете, были отмечены как подготовленные разведывательным отделом комитета J2 и, по-видимому, предназначались для брифингов.
Советник аппарата президента Украины Михаил Подоляк заявил, что утечка якобы секретных документов западных союзников - стандартная игра российских спецслужб.
"Цель "слива" данных очевидна: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, создать разногласия", - пояснил советник.
Он упомянул, что эти материалы представляют собой компиляцию данных из открытых источников, смешанных с выдуманными или реальными фрагментами перехваченной информации.
"Это стандартная игра российских спецслужб. Они берут открытые брифинги, добавляют фиктивные показания или отдельные элементы перехваченной информации и публикуют их в социальных сетях, легализуя "утечку"", - указал Подоляк.
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