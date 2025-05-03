Главное за 3 мая Украина призывает не ехать в Москву 9 мая, болезнь Вучича и латвийский футболист в России

Кристина Орбакайте собирается судиться за право выступать в Латвии, президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран не ехать в Москву на празднование 9 мая, латвийский футболист рассказал о своей жизни в России. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Государственная полиция опровергла информацию о задержании Эдгара Айварса, делового партнера и видеографа компании Straujupīte, торгующей топливом, и сообщила, что начала проверку в связи с распространением этих новостей в социальных сетях.
Певица Кристина Орбакайте, которую Латвия на этой неделе внесла в "черный список", заявила на своей странице в Instagram, что будет отстаивать право выступать перед поклонниками в судебном порядке.
В пятницу, 2 мая, в Скайстской волости Краславского края пожар уничтожил жилой дом, сараи и амбар, в котором сгорели куры и кролики, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
Алексей Росликов, оппозиционный депутат Сейма и лидер партии "Стабильности!", заработал в парламенте в прошлом году менее 80 тысяч евро, а его долги превышают 155 тысяч евро, свидетельствует его декларация государственного должностного лица за 2024 год.
Бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки (IZM) Силвия Аматниеце в прошлом году получила за свою работу в министерстве 79 985 евро, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица за 2024 год.
За рубежом:
Киев не предоставит гарантий безопасности представителям иностранных государств, которые приедут в Москву на парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Россия сама может предпринять "различные шаги", которые поставят под угрозу гостей.
Запущенная с украинского морского дрона ракета сбила над Черным морем российский истребитель "Су-30", сообщило в субботу Главное разведывательное управление Минобороны Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, и уже госпитализирован в Белграде, сообщила сербская государственная телерадиокомпания RTS 3 мая.
В четверг, 1 мая, в ДТП в Польше трагически погиб норвежский миллиардер Хокон Вигнер Линдал Олайсен - один из совладельцев норвежского предприятия по разведению лосося Nova Sea. Он скончался в возрасте 42 лет, сообщает портал 15min.
Принц Гарри в эксклюзивном интервью BBC, опубликованном после того, как он проиграл суд, в ходе которого добивался охраны за государственный счет на территории Великобритании, признался, что хочет помириться с остальными членами британской королевской семьи. Герцог Сассекский также заявил, что после суда чувствует себя "опустошенным".
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