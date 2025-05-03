Главное за 3 мая Украина призывает не ехать в Москву 9 мая, болезнь Вучича и латвийский футболист в России

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За рубежом:

Киев не предоставит гарантий безопасности представителям иностранных государств, которые приедут в Москву на парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Россия сама может предпринять "различные шаги", которые поставят под угрозу гостей.

Запущенная с украинского морского дрона ракета сбила над Черным морем российский истребитель "Су-30", сообщило в субботу Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

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Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, и уже госпитализирован в Белграде, сообщила сербская государственная телерадиокомпания RTS 3 мая.

В четверг, 1 мая, в ДТП в Польше трагически погиб норвежский миллиардер Хокон Вигнер Линдал Олайсен - один из совладельцев норвежского предприятия по разведению лосося Nova Sea. Он скончался в возрасте 42 лет, сообщает портал 15min.

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Принц Гарри в эксклюзивном интервью BBC, опубликованном после того, как он проиграл суд, в ходе которого добивался охраны за государственный счет на территории Великобритании, признался, что хочет помириться с остальными членами британской королевской семьи. Герцог Сассекский также заявил, что после суда чувствует себя "опустошенным".

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