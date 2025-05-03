Фото В Польше погиб один из богатейших жителей Норвегии

О смерти норвежского миллиардера первым сообщила норвежская газета Rana Blad.

"С грустью сообщаем, что совладелец Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в четверг утром в автокатастрофе в Польше. Наши мысли с семьей", - говорится в заявлении Nova Sea.

Норвежские СМИ сообщают, что в Таборской области Польши двигавшийся на большой скорости автомобиль Jaguar съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: Miejski Reporter @MiejskiReporter/X.com

В аварии погибли два человека. Один из них был гражданином Норвегии, сообщили польские правоохранители.

Nova Sea - предприятие по разведению и переработке лосося, основанное отцом умершего предпринимателя в 1972 году.

В 2025 году Олайсен продал свои доли Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося - норвежской компании Mowi. Стоимость сделки составила 7,2 млрд норвежских крон, или около 657 млн евро.

Бизнесмен входил в список 400 богатейших норвежцев, составленный журналом Kapital.

Tragiczny wypadek na DK50 w m. Tabor (pow. otwocki). Jaguar uderzył w drzewa. Zginęły dwie osoby. Wśród ofiar znany miliarder, jeden z najbogatszych Norwegów. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku. Więcej na https://t.co/R6Oc1eLk8Y #warszawa #norwey #hakon #olaisen pic.twitter.com/1YY9mMk09A — Miejski Reporter (@MiejskiReporter) May 2, 2025