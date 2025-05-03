Смерть во время варки пива - владельцу пивоварни назначен пробационный надзор

Суд признал обвиняемого виновным и наказал пробационным надзором на один год и три месяца, выяснили агентству LETA в прокуратуре.

Как сообщается в обвинении, летом 2021 года руководитель одного из предприятий, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда, без соответствующего образования в области охраны труда и полномочий, недостаточно контролировал и следил за безопасностью занятых на работе.

Предприниматель отвечал и за приобретение и выдачу соответствующих средств индивидуальной защиты, но не обеспечил это работнику, который, будучи недостаточно проинструктированным по соблюдению требований нормативных актов, регламентирующих охрану труда, без трудового договора начал работу по изготовлению пива, сообщили в прокуратуре.

Во время процесса варки пива сотрудник получил тяжелые телесные ожоги и позже в больнице скончался. В случае, если бы пострадавший находился у котла в жаропрочном длинном фартуке, защитной маске для лица, резиновых сапогах, где брюки расположены поверх сапог, и фартук прикрыл бы ноги, его тело было бы защищено от горячей жидкости.