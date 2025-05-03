Смерть во время варки пива - владельцу пивоварни назначен пробационный надзор

Земгальский районный суд применил пробационный надзор к владельцу пивоварни Fermentum Кристапу Станкусу за нарушение нормативных актов, регламентирующих охрану труда, повлекшее смерть человека, выяснило агентство LETA.
Суд признал обвиняемого виновным и наказал пробационным надзором на один год и три месяца, выяснили агентству LETA в прокуратуре.
Как сообщается в обвинении, летом 2021 года руководитель одного из предприятий, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда, без соответствующего образования в области охраны труда и полномочий, недостаточно контролировал и следил за безопасностью занятых на работе.
Предприниматель отвечал и за приобретение и выдачу соответствующих средств индивидуальной защиты, но не обеспечил это работнику, который, будучи недостаточно проинструктированным по соблюдению требований нормативных актов, регламентирующих охрану труда, без трудового договора начал работу по изготовлению пива, сообщили в прокуратуре.
Во время процесса варки пива сотрудник получил тяжелые телесные ожоги и позже в больнице скончался. В случае, если бы пострадавший находился у котла в жаропрочном длинном фартуке, защитной маске для лица, резиновых сапогах, где брюки расположены поверх сапог, и фартук прикрыл бы ноги, его тело было бы защищено от горячей жидкости.
Причиной смерти пострадавшего стали термические ожоги около 60% тела на шее, ожоги обеих рук и ног, осложнившиеся тромбоэмболией легочных артерий и ожоговой болезнью на стадии септикотоксемии.
Как отмечает прокурор, в деле существовал спор юридического характера между прокурором, Государственной инспекцией труда, защитой и обвиняемым о переводе нормативных актов в сфере безопасности труда и ответственности работодателя в несчастном случае и преступном деянии, повлекшем за собой предъявление обвинения и судебное разбирательство.
В конкретном деле нет существенной разницы во мнениях между прокурором и судом относительно назначенного обвиняемому наказания и его размера, так как обвиняемый в целом характеризуется положительно. Самое важное в этом деле - полученная во время разбирательства уверенность в том, что работодатель не должен экономить за счет безопасности труда, тем самым угрожая работникам.
По информации Firmas.lv, владельцами зарегистрированного в Валгундской волости Елгавского края Fermentum являются Станкус и Айнар Румянцев. Оба являются членами правления предприятия. В 2023 году оборот предприятия составил 316 189 евро, с прибылью в 42 018 евро.
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