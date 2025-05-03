Зеленский предупреждает о рисках для "друзей Путина", которые посетят парад 9 мая в Москве

"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность, поэтому мы не предоставим вам никаких гарантий. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может совершать различные, скажем так, шаги со своей стороны: поджоги, взрывы и так далее. И тогда будут винить нас", - цитирует беседу президента с журналистами "Интерфакс-Украина".