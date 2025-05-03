Зеленский предупреждает о рисках для "друзей Путина", которые посетят парад 9 мая в Москве

Киев не предоставит гарантий безопасности представителям иностранных государств, которые приедут в Москву на парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Россия сама может предпринять "различные шаги", которые поставят под угрозу гостей.
"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность, поэтому мы не предоставим вам никаких гарантий. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может совершать различные, скажем так, шаги со своей стороны: поджоги, взрывы и так далее. И тогда будут винить нас", - цитирует беседу президента с журналистами "Интерфакс-Украина".
Зеленский также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибигу проинформировать международных партнеров о том, что Киев не рекомендует им приезжать в Россию из соображений безопасности.
"И если вы это делаете, не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал президент Украины.
Он сказал, что Киев не намерен создавать президенту Владимиру Путину "мягкую атмосферу выхода из изоляции" и не будет гарантировать безопасность тех "друзей или партнеров Путина", которые придут на парад 9 мая.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского "вербальной провокацией". "Если в день Победы произойдет реальная провокация, никто не гарантирует, что в Киеве будет 10 мая", - написал он в своем Telegram-канале.
В этом году Кремлю удалось добиться, чтобы в параде Победы в Москве приняли участие 20 стран - в два раза больше, чем в 2024 году. В частности, в торжествах примут участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам и глава военной хунты Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре. Парад также посетят главы государств СНГ - Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также президенты Абхазии и Палестины.
Подконтрольный Минобороны России телеканал "Звезда" 1 мая сообщал, что в параде может принять участие и представитель США. По информации источника канала, это будет госсекретарь США Марко Рубио.
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