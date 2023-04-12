Под Кекавой остановили машину с 13-летней девочкой за рулем. Ее отец сидел с пивом рядом

Школьница довольно самоуверенно переключала скорости и выехала на ротационное кольцо. Впрочем, способности девочки по управлению автомобилем не оценили сотрудники полиции, которые в спешке остановили машину.

Алкоголя в выдохе девочки стражи порядка не нашли, но выяснили ее возраст. На пассажирском сидении с бутылкой пива в руках в это время сидел отец школьницы, находившийся в очевидном состоянии алкогольного опьянения. Объяснить ситуацию он не смог.

Полиция еще решит, какое наказание применить к родителям девочки, так как водитель еще не достигла возраста, предусматривающего уголовную ответственность.

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