Под Кекавой остановили машину с 13-летней девочкой за рулем. Ее отец сидел с пивом рядом

Под Кекавой посреди ночи 13-летняя школьница села за руль автомобиля, тогда как на пассажирском сидении находился ее отец, который был пьян и защитить безопасность дочери не пытался. Необычного водителя заметили посетители автозаправочной станции, сообщает передача Degpunktā.
Школьница довольно самоуверенно переключала скорости и выехала на ротационное кольцо. Впрочем, способности девочки по управлению автомобилем не оценили сотрудники полиции, которые в спешке остановили машину.
Алкоголя в выдохе девочки стражи порядка не нашли, но выяснили ее возраст. На пассажирском сидении с бутылкой пива в руках в это время сидел отец школьницы, находившийся в очевидном состоянии алкогольного опьянения. Объяснить ситуацию он не смог.
Полиция еще решит, какое наказание применить к родителям девочки, так как водитель еще не достигла возраста, предусматривающего уголовную ответственность.
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