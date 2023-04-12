В Италии из-за наплыва мигрантов введен режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение будет в силе шесть месяцев, и предварительно для этого нужно обеспечить помощь в размере пяти миллионов евро наиболее пострадавшим регионам на юге Италии, сообщили в офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Новостное агентство ANSA сообщает, что чрезвычайное положение предусмотрено для того, чтобы ускорить создание новых центров по принятию беженцев.

На итальянский остров Лампедуза на лодках из Северной Африки в конце пасхальной недели прибыли примерно 2000 нелегальных иммигрантов.

Предварительный лагерь по приему беженцев на Лампедузе после выходных оказался переполнен. Он предусмотрен для принятия до 400 человек, однако теперь в нем более 1800 человек, сообщает ANSA.

Нелегальные иммигранты продолжают стекаться на Лампедузу, Мальту, Сицилию или побережье Италии из Туниса и Ливии.

По официальным данным, с начала январе число зарегистрированных в Италии мигрантов достигло 28 000 по сравнению с 6900 человек за тот же период прошлого года.