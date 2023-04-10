За сутки на итальянский остров прибыли почти 1000 мигрантов

ANSA сообщает, что 974 человека, многие из которых были детьми, прибыли на остров на нескольких лодках.

Первоначальный приемный лагерь для беженцев на острове оказался переполнен. Он рассчитан на 400 человек, но сейчас там находятся 1883 человека, сообщает ANSA.

Нелегальные иммигранты продолжают прибывать из Туниса и Ливии на Лампедузу, Мальту, Сицилию или на итальянское побережье.

По официальным данным, общее количество мигрантов, зарегистрированных в Италии с начала января, достигло 28 000 человек, по сравнению с 6 900 мигрантами за аналогичный период прошлого года.