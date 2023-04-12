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Левитс посетит с визитом Португалию. С ним - представители более 40 компаний

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Zane Bitere/LETA

Президент Эгил Левитс посетит с государственным визитом Португалию, где встретится с президентом этой страны Марселу Ребелу ди Соза, чтобы обсудить актуальные вопросы европейской повестки дня и более тесное сотрудничество между Латвией и Португалией, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстина Дейчмане.

Левитс также встретится с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо, спикером португальского парламента Аугусту Сантушем Силвой и мэром Лиссабона Карлушем Моедашем.

В ходе визита президенты Латвии и Португалии посетят фонд биомедицинских исследований Champalimaud Foundation, где будет подписан меморандум о взаимопонимании между фондом, Рижским университетом Страдиня, Клинической университетской больницей Страдиня и Рижским техническим университетом.

Также президенты обеих стран выступят на латвийско-португальском бизнес-форуме. В поездке Левитса будут сопровождать представители более 40 латвийских компаний.

Левитс посетит город Эвора, который вместе с Лиепаей в 2027 году станет культурной столицей Европы. В ходе визита в присутствии президента мэры Эворы и Лиепаи подпишут меморандум о сотрудничестве. Также Левитс встретится с проживающими в Португалии латышами.

В поездке Левитса будут сопровождать министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс, председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш и директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс.

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