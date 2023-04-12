В Финляндии самолет airBaltic прилетел в пустой аэропорт: персонал ушел до прибытия рейса

Рейс airBaltic из Риги прибыл в аэропорт в 02:07 ночи, он отставал от первоначального расписания примерно на полтора часа.

Вчера авиарейс Рига-Тампере прилетел с опозданием в 2:07 ночи, приземлились, а в аэропорту Тампере никого нет, все по домам уже ушли. Сидят в самолете, глазами хлопают. Ну, через часок потом приехали-таки, выпустили из самолета, багаж выгрузили и проч. https://t.co/0ElO6gaCIT — Енот Кваркенский (@enotogorsk) April 11, 2023

Из-за ошибки, связанной с сообщениями, информация о рейсе не поступила в компанию по наземному обслуживанию Airpro.

"По этой причине в понедельник после 17:00 сотрудников наземного обслуживания не было на месте. У пассажиров было дополнительное время ожидания около часа, когда не явился персонал", - сообщил генеральный директор Airpro Сампо Пауккери.

Пассажирам пришлось ждать в самолете, пока не будет подан трап и выгружен багаж.

Пауккери рассказал, что в аэропорту Тампере-Пирккала наземный персонал присутствует в соответствии с графиком движения по расписанию, а планирование основано на сообщениях о расписании в соответствии со стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В обычных условиях персонал ожидает прибытия рейса, если он опаздывает по сравнению с первоначальным расписанием. Мы приносим пассажирам извинения за задержку", - отметил Пауккери.