Тепло, но дождливо: о погоде в четверг

Ночью и утром местами в Курземе и Земгале ожидается небольшой дождь, в четверг днем дождь возможен на юге Латгале и в Селии, вечером - местами в Видземе.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +5...+10 градусов, а днем повысится до +11...+17 градусов, местами на Курземском побережье залива будет не выше +9 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачное небо, временами выглянет солнце. В конце ночи и в четверг вечером возможен небольшой дождь. При умеренном восточном ветре температура ночью составит +10 градусов, днем - до +16 градусов.