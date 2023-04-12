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Генпрокуратуру России попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

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Активист Виталий Бородин просит Генпрокуратуру России проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

В распоряжении ТАСС находится обращение Бородина на имя генпрокурора Игоря Краснова. В обращении Бородин пишет, что Пугачева, живя в Израиле, продолжает критиковать "специальную военную операцию". Согласно его словам, артистка поддерживает деятелей культуры, которые уехали из России, критикуют войну и якобы помогают финансово Украине.

Он также отметил, что его "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" обнаружил "иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами".

11 апреля стало известно, что Бородин попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против актрисы Лии Ахеджаковой. По его заявлениям, актриса критикует принятые президентом России решения в отношении "специальной военной операции" и якобы финансирует ВСУ, что Ахеджакова отрицала.

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