Фото ⟩ Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

Второй день продолжается массивное извержение вулкана Шивелуч на российском полуострове Камчатка, в воздух выбрасывается вулканический пепел, который позднее оседает на землю, сообщает Radio Free Europe.
Извержение началось ранним утром 11 апреля. Вулкан выбросил огромное количество пепла, которым накрыло несколько деревень. Российская академия наук заявила, что извержение продолжается и 12 апреля столб пепла достиг в высоту 10 километров.
Галерея: Извержение вулкана Шивелуч в России
Как сообщалось, извержение Шивелуча угрожает воздушному движению. Местные власти закрыли школы и рекомендовали жителям близлежащих деревень оставаться дома.
Ранее периоды активизации Шивелуча пришлись на 1980-1981 и 1993-1995 гг., а последнее извержение, которое было обозначено как катастрофическое, произошло в ноябре 1964 года.
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