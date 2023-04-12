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Столкнулся с птицами: самолет airBaltic вылетел из Риги почти на 5 часов позже

rus.tvnet.lv
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Самолет airBaltic. Иллюстративное фото
Самолет airBaltic. Иллюстративное фото Фото: Publicitātes foto

Самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic утром в среду, 12 апреля, в аэропорту "Рига" столкнулся с птицами, сообщает Latvijas Televīzija.

Как сказано в Twitter Новостной службы LTV, самолет YL-AAO, следовавший в лондонский аэропорт Гатвик, должен был вылететь из Риги в 7:20, но смог сделать это лишь незадолго до 12:00

Как сообщалось, из-за ошибки, связанной с сообщениями о расписаниях, в ночь с понедельника на вторник, 11 апреля, пассажирам, которые летели из Риги в финский Тампере, пришлось около часа ждать в самолете в аэропорту Тампере-Пирккала, пишет финский новостной портал Yle.

Рейс airBaltic из Риги прибыл в аэропорт в 02:07 ночи, он отставал от первоначального расписания примерно на полтора часа. Из-за ошибки, связанной с сообщениями, информация о рейсе не поступила в компанию по наземному обслуживанию Airpro. Пассажирам пришлось ждать в самолете, пока не будет подан трап и выгружен багаж.

Также RUS TVNET уже писал, что в последние дни жители Латвии выражали в соцсетях свое возмущение рейсами airBaltic - их отменяли или откладывали, а некоторые - задерживали вплоть до нескольких часов. В онлайн-журнале Klik мы разобрались, в чем дело.

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