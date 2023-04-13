Утечка документов Пентагона. Что пресса пишет о секретных файлах, в которых обсуждаются последствия удара по Кремлю и недостаток сил у Украины

Маневры арабов

Британская газета Times (платный доступ) выделяет содержащиеся в секретных документах сведения о том, что союзники США на Ближнем Востоке - Египет и Объединенные Арабские эмираты - тайно налаживают отношения с Россией.

О том, что Египет, согласно утекшим документам, мог рассматривать вопрос о производстве для России ракет для "Градов", уже сообщали многие издания, в том числе и Би-би-си.

"Согласно записи разговоров российских официальных лиц, Объединенные Арабские Эмираты согласились сотрудничать с ними против разведок США и Британии", - утверждает Times.

ОАЭ тоже немедленно отвергли эти обвинения.

Несколько арабских стран, в том числе ОАЭ, поддерживают хорошие отношения с США, но, как следует из секретных документов, не прочь и "диверсифицировать" внешнеполитический курс. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахья Фото: AFP

Times пишет, что ОАЭ (а также Саудовская Аравия) не делают особого секрета из своих симпатий к путинской России и Китаю, но все же вряд ли хотят испротить отношения с США и, в меньшей степени, - с Великобританией.

И тем не менее, эти сведения из утечки, по мнению газеты, симптоматичны. "Эти документы - дополнительное подтверждение тезиса о том, что в архитектуре безопасности в арабском мире и в его отношениях с США происходит тектонический сдвиг", - пишет Times.

Украине не хватает сил на наступление?

Британская газета Daily Telegraph вслед за американской Washington Post обращает особое внимание (платный доступ) на документ, в котором говорится, что, по оценке американской разведки, у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление.