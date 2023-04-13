Голос Гревцовой может стать решающим на президентских выборах

Гревцова в 14-й Сейм была избрана от списка партии "Стабильности!", а сейчас является единственным внефракционным депутатом Сейма. Именно ее голос может быть решающим для того, чтобы Улдис Пиленс занял пост президента Латвии, если вместе с "Объединенным списком" за него проголосуют оппозиционные силы - Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Латвия на первом месте" и "Стабильности!". Совместно у этих партий как раз 50 голосов.

Политик сказала, что понимает, что ее голос может быть "очень важным". В то же время она допустила, что на результаты выборов президента страны могут повлиять и другие депутаты, если они решат не соблюдать фракционную дисциплину в этом вопросе. Гревцова отметила, что наибольшее значение будет у голосования, в котором останутся только два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Для депутата самым важным будет мнение ее избирателей и читателей в социальных сетях. Ей будет важно, чтобы кандидаты могли убедить их в своем видении.

Политик признала, что "пока не поддерживает" возможное повторное выдвижение кандидатуры Эгила Левитса на должность президента.

Как сообщалось, если до выборов не произойдут какие-либо "большие повороты" с появлением "компромиссного кандидата", то, как в кулуарах не исключают некоторые политики, возможно даже избрание Пиленса при первом же голосовании на заседании 31 мая.