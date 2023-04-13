Солиста группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

В этот раз солиста Backstreet Boys Ника Картера обвинила певица Мелисса Шуман.

В документах сообщается, что Ник Картер принудил ее заняться с ним сексом. По ее словам, это произошло в 2002 году в Санта-Монике. Шуман тогда было 18 лет, а Нику Картеру - 22 года. В иске она утверждает, что он насильно занимался с ней оральным сексом и заставил ее сделать то же самое с ним.

Мелисса Шуман тогда была в составе группы Dream. Она подчеркивает, что это был ее первый сексуальный опыт. До этого момента она хотела сохранить девственность до свадьбы.



Ранее Ник Картер подал иск против Шеннон Рут и Мелиссы Шуман. СМИ получили доступ к его содержанию. В иске указано, что женщины спланировали обвинения в сексуальных домогательствах с целью получения денежной выгоды.

Юрист женщин заметил, что присяжные взвесят доказательства и тогда примут решение.

Ник Картер утверждает, что Рут и Шуман якобы были вовлечены в "пятилетний заговор", чтобы преследовать артиста и вымогать у него деньги на фоне движения #MeToo.