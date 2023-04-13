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Видео ⟩ Армия России в Крыму строит укрепления

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Gerashchenko_en

Российские оккупационные власти в Крыму решили "отменить" пляжный сезон этого года - пляжи полуострова массово закрывают и строят там укрепления, сообщает "Укринформ". 

"Купаться будет запрещено в поселках Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма и на побережье Черного моря и озера Донузлав", - пишет в Telegram группа "Информационное сопротивление".

Кроме того, купаться не разрешается и в других озерах.

Отмечается, что в этом году россияне превращают пляжи в защитную линию. Ранее в них были выкопаны траншеи длиной в десять километров и размещена артиллерия.

Это делается в рамках подготовки к предстоящей атаке Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, контратака украинской армии может начаться уже этим летом, в интервью The Hill сказал премьер-министр Украины Денис Шмихаль.

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