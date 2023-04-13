Видео ⟩ Армия России в Крыму строит укрепления

Российские оккупационные власти в Крыму решили "отменить" пляжный сезон этого года - пляжи полуострова массово закрывают и строят там укрепления, сообщает "Укринформ".
Reportedly, this is a video of trenches on Crimean beaches.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 13, 2023
Getting ready for summer? pic.twitter.com/VEYps1m8zQ
"Купаться будет запрещено в поселках Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма и на побережье Черного моря и озера Донузлав", - пишет в Telegram группа "Информационное сопротивление".
Кроме того, купаться не разрешается и в других озерах.
Отмечается, что в этом году россияне превращают пляжи в защитную линию. Ранее в них были выкопаны траншеи длиной в десять километров и размещена артиллерия.
Это делается в рамках подготовки к предстоящей атаке Вооруженных сил Украины.
Как сообщалось, контратака украинской армии может начаться уже этим летом, в интервью The Hill сказал премьер-министр Украины Денис Шмихаль.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!