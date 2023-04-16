Кардиолог: Омега-3 эффективна в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 участвуют в ряде важных процессов в организме, например, в формировании клеточных и тканевых мембран, а также в синтезе тканевых гормонов. Один из видов таких гормонов – эйкозаноиды, действующие как нейротрансмиттеры (для передачи сигнала между нейронами) и строители иммунной системы. Эйкозаноиды обладают противовоспалительным и сосудорасширяющим действием. Они также могут уменьшить образование сгустков крови.

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 нормализуют липидный спектр крови – снижают уровень триглицеридов, общий холестерин, липопротеины очень низкой и низкой плотности, а также повышают уровень липопротеинов высокой плотности. С их помощью можно предотвратить опасную для жизни аритмию и образование тромбов. Результаты клинических исследований показывают также, что жирные кислоты омега-3 замедляют прогрессирование атеросклероза.

Жирные кислоты омега-3 играют большую роль в регуляции функций сердца и кровеносных сосудов. Обширная база исследований указывает на значительное положительное влияние ненасыщенных жирных кислот омега-3 на показатели артериального давления. Эти жирные кислоты участвуют во многих процессах, влияющих на состояние кровеносных сосудов и сердца, а также полезны для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется как минимум 2 раза в неделю употреблять в пищу жирную рыбу, например, лосось и скумбрию, а также богатые альфа-линоленовой кислотой продукты (льняное, рапсовое, соевое или масло грецкого ореха). Пациентам с гипертензией (повышенным артериальным давлением) рекомендуется принимать не менее 1,0 г жирных кислот ЭПК+ДГК в день в дополнение к ежедневному приему лекарств.