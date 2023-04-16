Кардиолог: Омега-3 эффективна в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Эффективность использования ненасыщенных жирных кислот омега-3 в кардиологии настолько высока, что в ряде стран продукты омега-3 включены в рекомендации по лечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Продукты этой группы замедляют процессы оксидативного стресса и тормозят развитие хронического воспаления, таким образом снижая риски высокого артериального давления и повышенного уровня холестерина. Жирные кислоты омега-3 также замедляют процессы старения в организме и предотвращают развитие заболеваний, связанных с возрастом. Подробнее об этих полезных жирных кислотах и их влиянии на сердечно-сосудистые заболевания рассказывает кардиолог Эмма Соколова.
Основные типы ненасыщенных жирных кислот омега-3: докозагексаеновая кислота (ДГК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и альфа-линоленовая кислота растительного происхождения (АЛК). Эти три жирные кислоты очень важны для человеческого организма, однако сам организм их не синтезирует, поэтому их надо принимать с пищей.
Альфа-линоленовая кислота растительного происхождения (АЛК) содержится в разных семенах, орехах и овощах, например, льняном семени, льняном масле, рыжиковом масле, грецких орехах, овсяных проростках, соевых бобах, тофу, шпинате. В свою очередь рыба и морепродукты, например лосось, скумбрия, сардины, тунец содержат ДГК и ЭПК. Учитывая то, что перечисленные выше продукты чаще всего не входят в повседневное меню латвийцев, важно принимать ненасыщенные жирные кислоты омега-3 с пищевыми добавками, доступными в различной форме – жидкий рыбий жир, капсулы и т. п.
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 участвуют в ряде важных процессов в организме, например, в формировании клеточных и тканевых мембран, а также в синтезе тканевых гормонов. Один из видов таких гормонов – эйкозаноиды, действующие как нейротрансмиттеры (для передачи сигнала между нейронами) и строители иммунной системы. Эйкозаноиды обладают противовоспалительным и сосудорасширяющим действием. Они также могут уменьшить образование сгустков крови.
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 нормализуют липидный спектр крови – снижают уровень триглицеридов, общий холестерин, липопротеины очень низкой и низкой плотности, а также повышают уровень липопротеинов высокой плотности. С их помощью можно предотвратить опасную для жизни аритмию и образование тромбов. Результаты клинических исследований показывают также, что жирные кислоты омега-3 замедляют прогрессирование атеросклероза.
Жирные кислоты омега-3 играют большую роль в регуляции функций сердца и кровеносных сосудов. Обширная база исследований указывает на значительное положительное влияние ненасыщенных жирных кислот омега-3 на показатели артериального давления. Эти жирные кислоты участвуют во многих процессах, влияющих на состояние кровеносных сосудов и сердца, а также полезны для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется как минимум 2 раза в неделю употреблять в пищу жирную рыбу, например, лосось и скумбрию, а также богатые альфа-линоленовой кислотой продукты (льняное, рапсовое, соевое или масло грецкого ореха). Пациентам с гипертензией (повышенным артериальным давлением) рекомендуется принимать не менее 1,0 г жирных кислот ЭПК+ДГК в день в дополнение к ежедневному приему лекарств.
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