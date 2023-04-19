Как звали "папу" Тофика и что такое One.lv? Новый выпуск игры "Латвия для весёлых"

Узнайте, кто из участников помогал Маркусу Риве готовиться к отбору на "Евровидение", кто знает "формулу по подсчету мэров" Риги, а кто ни разу не смотрел "В гостях у Тофика".

Это познавательный выпуск с ноткой ностальгии. Например, тиктокер Максим Шейнин рассказал о своей первой встрече с любимым детским героем Тофиком (не самой удачной), а фэшн-блогер Денис Шевелёв вспомнил времена, когда все "зависали" на портале One.lv. При этом об истории и культуре Латвии мы тоже не забыли. Кришьянис Баронс, древний флаг Латвии и памятник Свободы - всё это тоже есть в "Латвии для весёлых"!