Как звали "папу" Тофика и что такое One.lv? Новый выпуск игры "Латвия для весёлых"

Сколько раз Маркус Рива участвовал в отборе на "Евровидение"? Как зовут "папу" Тофика? И что такое One.lv? Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске "Латвии для весёлых". На этот раз RUS TVNET собрал очень необычных участников. Cреди них - "мэр Агенскалнса", "Фред Флинтстоун", "самый известный дрэг-квин Латвии", поклонник Стаса Давыдова и другие.
Узнайте, кто из участников помогал Маркусу Риве готовиться к отбору на "Евровидение", кто знает "формулу по подсчету мэров" Риги, а кто ни разу не смотрел "В гостях у Тофика".
Это познавательный выпуск с ноткой ностальгии. Например, тиктокер Максим Шейнин рассказал о своей первой встрече с любимым детским героем Тофиком (не самой удачной), а фэшн-блогер Денис Шевелёв вспомнил времена, когда все "зависали" на портале One.lv. При этом об истории и культуре Латвии мы тоже не забыли. Кришьянис Баронс, древний флаг Латвии и памятник Свободы - всё это тоже есть в "Латвии для весёлых"!
Правила "Латвии для весёлых"
- Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
- За правильный ответ участник получает балл;
- В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
- Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.
Участники новой игры "Латвия для весёлых":
- Фэшн-блогер Денис Шевелёв и певец, финалист шоу "Голос. Дети" (2015) и X Faktors (2021) Эдуард Редико.
- Журналист, стендап-комик Алёна Борисова и cтендап-комик, руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов.
- Тиктокер Максим Шейнин и блогер Стас Давыдов.
Смотрите викторину от RUS TVNET "Латвия для весёлых", проверяйте свои знания, поддайтесь ностальгии вместе с участниками и наслаждайтесь тёплой атмосферой выпуска!
Галерея: Съёмки и закулисье программы "Латвия для весёлых"
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