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Как звали "папу" Тофика и что такое One.lv? Новый выпуск игры "Латвия для весёлых"

rus.tvnet.lv Саша Пилат Viktors Devjatovs Елена Фещенко (Савейко) Лиана Епифанова
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Сколько раз Маркус Рива участвовал в отборе на "Евровидение"? Как зовут "папу" Тофика? И что такое One.lv? Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске "Латвии для весёлых". На этот раз RUS TVNET собрал очень необычных участников. Cреди них - "мэр Агенскалнса", "Фред Флинтстоун", "самый известный дрэг-квин Латвии", поклонник Стаса Давыдова и другие.

Узнайте, кто из участников помогал Маркусу Риве готовиться к отбору на "Евровидение", кто знает "формулу по подсчету мэров" Риги, а кто ни разу не смотрел "В гостях у Тофика".

Это познавательный выпуск с ноткой ностальгии. Например, тиктокер Максим Шейнин рассказал о своей первой встрече с любимым детским героем Тофиком (не самой удачной), а фэшн-блогер Денис Шевелёв вспомнил времена, когда все "зависали" на портале One.lv. При этом об истории и культуре Латвии мы тоже не забыли. Кришьянис Баронс, древний флаг Латвии и памятник Свободы - всё это тоже есть в "Латвии для весёлых"!

Правила "Латвии для весёлых"

  1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
  2. За правильный ответ участник получает балл;
  3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
  4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.

Участники новой игры "Латвия для весёлых":

  • Фэшн-блогер Денис Шевелёв и певец, финалист шоу "Голос. Дети" (2015) и X Faktors (2021) Эдуард Редико.
Денис Шевелёв и Эдуард Редико
Денис Шевелёв и Эдуард Редико Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET
  • Журналист, стендап-комик Алёна Борисова и cтендап-комик, руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов.
Алёна Борисова и Антон Герасимов
Алёна Борисова и Антон Герасимов Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET
  • Тиктокер Максим Шейнин и блогер Стас Давыдов.
Максим Шейнин и Стас Давыдов
Максим Шейнин и Стас Давыдов Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET

​Смотрите викторину от RUS TVNET "Латвия для весёлых", проверяйте свои знания, поддайтесь ностальгии вместе с участниками и наслаждайтесь тёплой атмосферой выпуска! 

Галерея: Съёмки и закулисье программы "Латвия для весёлых" 

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