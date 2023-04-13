Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому предприятию 5 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов указал, что предприятие "одержало важную победу на энергетическом фронте" в связи с убытками, которые возникли в результате аннексии Россией Крыма.

"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", - отметил он.

Арбитражный суд при Постоянной палате комментариев пока не предоставил.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного исполнения на территории тех стран, где находятся активы РФ.

В 2019 году Арбитражный трибунал в Гааге признал, что Россия незаконно конфисковала имущество "Нафтогаза" в Крыму, а в 2022-м начал слушания по поводу объема компенсации, отмечает DW.

"Нафтогаз" требовал десять миллиардов долларов.