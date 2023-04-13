Фото ⟩ Саркандаугавскому путепроводу предложили дать другое название

Название предложила рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В противном случае, считает комиссия, люди будут путать путепровод с мостом через Саркандаугаву на улице Ганибу дамбис перед улицей Тилта.

Комитет городского развития Рижской думы примет решение о новом названии путепровода на следующей неделе.

Как сообщалось, Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига - Скулте был сдан в эксплуатацию 31 марта.

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершено 15 декабря прошлого года. Ранее его планировалось открыть для движения в ноябре 2022 года, затем - в конце 2022 года, но в итоге открытие было перенесено на март этого года.

Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений - с проспектом Виестура и улицей Твайка. Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.